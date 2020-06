Ana Samboal: "Sería bueno que Pedro Sánchez recordara la experiencia de Zapatero: negó la crisis económica"

Iván Redondo, el director de gabinete del presidente del Gobierno, ha defendido la gestión del ejecutivo en esta crisis diciendo que no sabíamos lo que se nos venía encima y que era difícil de calibrar. Hay informes previos y alertas muy serias de la OMS o de la Comisión Europea y teníamos la experiencia de Italia. Pero bien. Podemos llegar a aceptar que no sabíamos la que se nos veía encima que no éramos capaces de calibrar la crisis tan profunda que teníamos delante de nuestras narices. El tiempo daba para jugar la eficacia y la eficiencia de las personas que han gobernado esta situación. Ahora bien. En este momento sí sabemos lo que tenemos encima.Iván Redondo, el director de gabinete del presidente del Gobierno, ha defendido la gestión del ejecutivo en esta crisis diciendo que no sabíamos lo que se nos venía encima y que era difícil de calibrar. Hay informes previos y alertas muy serias de la OMS o de la Comisión Europea y teníamos la experiencia de Italia. Pero bien. Podemos llegar a aceptar que no sabíamos la que se nos veía encima que no éramos capaces de calibrar la crisis tan profunda que teníamos delante de nuestras narices. El tiempo daba para jugar la eficacia y la eficiencia de las personas que han gobernado esta situación. Ahora bien. En este momento sí sabemos lo que tenemos encima.