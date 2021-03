Ana Samboal: "Lo de Plus Ultra huele muy mal"

El rescate con dinero público de todos los contribuyentes españoles de la aerolínea Plus Ultra requiere más de una explicación y más de dos porque la que nos ha dado hasta ahora el Gobierno no sirve. Lo que ha dicho la ministra portavoz es que Plus Ultra es una empresa estratégica.

¿Y por qué es estratégica? Porque con tres aviones, en un mercado como el de vuelos Madrid-Caracas que no hay un monopolio, que operan más compañías, por el empleo que tiene estratégica, desde luego, no es, así que, inténtelo de nuevo la portavoz del Gobierno.

Dos: 250.000 € por empleado. Con eso, como ha dicho en 'La Lupa de TRECE' Ignacio Ruiz Jarabo, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con eso se salvan hasta mil pequeñas empresas, bares, restaurante que todavía están esperando que les caigan las ayudas directas que al Gobierno le ha tardado tanto tiempo cocinar. Todavía no entregadas, que hasta el Banco de España ha dicho entrégelas ya que hay que dinamizar la actividad económica.

Tres: ¿quién dio la orden de hacer este rescate? ¿Por qué la SEPI en una situación crucial para el tejido empresarial español no tiene presidente? ¿Quién da las órdenes? ¿Desde qué ministerio? ¿Quién firma esas ayudas? Hay mucho que explicar todavía porque lo de Plus Ultra, destapado, por cierto, por Vozpópuli huele muy, muy mal.