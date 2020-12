Ana Samboal: "Señores diputados, pongámonos las pilas para poner esta economía como debería"

Vídeo

Es una gran noticia. El acuerdo al que han llegado los jefes de Gobierno en Europa y lo es por múltiples razones. Una porque es un acuerdo de dimensión europea, federal. Van a pedir a los mercados de forma conjunta 750.000 millones de euros, nada menos, para financiar proyectos que no solo van a sostener la economía europea por el impacto del covid, sino que van a cambiarla. A crear una economía del futuro basada en la investigación, el desarrollo, la ciencia, la inversión medioambiental. Solo por eso ya merecería un gran aplauso.

Pero también porque va a inyectar mucho dinero en las economías europeos para proyectos concretos de las empresa y de los estados. Esperemos, y esa es la gran duda, que en España no se malgaste. Los grandes países de Europa se han creado comisiones para distribuir esos fondos de forma eficiente. Para que cada euro invertido multiplique el dinero. Aquí el señor Sánchez y el señor Iván Redondo han dicho que lo reparten ellos. A ver con qué criterio lo hacen, sería bueno contar con la opinión de la CEOE, de los empresarios, de las grandes multinacionales españolas que están en todo el mundo para repartir esos fondos con criterio.

Es bueno también el bazoca que ha mandado el Banco Central Europeo, dinero para comprar deuda, y facilidad de crédito para los bancos, para que puedan prestar a las PYMES y hogares. Eso no nos puede permitir todas esas noticias. No pueden hacer que nos olvidemos de que España necesita reformas estructurales. Que tenemos que vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y eso no significa recortar, sino crear la riqueza suficiente para vivir mejor.

La bola de deuda, vamos ya por el 114% del PIB, sigue engordando. Presupuestos aprobado, fondos aprobados, asistencia al Banco central europeo. Y ahora, señores diputados, señor Gobierno de España sobre todo, pongámonos las pilas para poner esta economía como debería estar en el siglo XXI.