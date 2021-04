Ana Samboal: "Hay que crear las condiciones para que se vuelvan a crear empresas y puestos de trabajo"

Vídeo

Se estrecha todavía más el mercado laboral en el primer trimestre del año. Lo dice la Encuesta de Población Activa. Baja el paro en 65.000 personas pero baja aún más, casi 140.000 personas menos, la ocupación. Es lógico.

Estábamos en pleno apogeo de la tercera ola de covid-19. Había más restricciones a la movilidad y a la actividad económica. Hay letra pequeña en esa Encuesta de Población Activa que llama la atención. Por ejemplo, las empresas privadas están destruyendo puestos de trabajo. Muchos, sobre todo contratos temporales, y el sector público sigue cargándose de obligaciones.

Aumenta la ocupación en más de 18.000 personas. Otro dato que llama la atención. 200.000 se han dado de baja, la desesperanza absoluta. No buscan empleo, algunos porque seguramente se encontrarán entre las listas de bajas del covid. Otros porque se han jubilado. Otros porque han dejado una buena parte de buscar trabajo. Muchos son nacionales, muchos extranjeros que abandonan nuestro país porque no le ven expectativas de futuro.

Ese es el gran drama que deja entrever la Encuesta de Población Activa. El verano está a la vuelta de la esquina y como dijo Mario Draghi, "Italianos tenemos una gran oportunidad, los fondos europeos son una gran oportunidad".

Aún no sabemos cuáles son los planes del Gobierno de España. No podemos desaprovechar el maná que llegue de Europa. Hay que crear las condiciones para que se vuelvan a crear empresas y puestos de trabajo para ganar la partida al futuro. No tenemos mucho tiempo para hacerlo.