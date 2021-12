Guillermo Montesinos señala a los "descerebrados" que criticaron a Verónica Forqué: "Hay responsabilidades"

El actor Guillermo Montesinos, que compartió la gran pantalla en dos ocasiones con la actriz recientemente fallecida Verónica Forqué, ha dedicado unas palabras de cariño y despedida a su compañera de profesión con la que trabajó en "La vida alegre" y "Sé infiel y no mires con quién": "Trabajar con Verónica fue maravilloso, te hacía sentir muy bien, era absolutamente ingeniosa y fantástica en el trabajo. En todo lo demás como en lo personal, igual".

"El hachazo de las barbaridades que le dijeron en las redes sociales afecta"

Guillermo Montesinos también ha tenido palabras para referirse a las críticas que la actriz recibió en redes sociales a raíz de su participación en el concurso de televisión 'Masterchef Celebrity': "Estoy muy apenado por cómo ha sucedido esto. No dudo que ella estuviese deprimida y mal, pero el hachazo que supuso el tema de las redes sociales a raíz del programa en el que está, se enciende el tema y empiezan a darle al 'monigote', me pongo en el lugar de una chica que empezó a trabajar a los diez año y ha triunfado, 50 años de halagos, premios, felicitaciones, encantar a todo el mundo. Y ahora, en un programa, resulta que unos descerebrados le dicen unas barbaridades en las redes sociales que influyen a cualquier persona, no sé si lo escucharía y lo leería".

Montesinos, que tuvo la ocasión de conocer bien a Verónica Forqué después de trabajar con ella en dos largometrajes, considera que "Hay que hacer hincapié" porque "hay una responsabilidad" por esos comentarios publicados en las redes. Y añade que "ella cayó en trabajar en ese tipo de programas, pero tenía todo su derecho. Son programas muy duros en los que van a lo que van. Una cosa más que, pienso yo, para cualquier persona supondría un palo. Verónica, como artista, tenía una sensibilidad muy especial, muy fina y frágil. Me acuerdo mucho de su hermano Álvaro, éramos muy amigos y pasamos ratos maravillosos. Me quedo con esta tristeza e indignación que me invade, hay parte de responsabilidades que hay que ver".