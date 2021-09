Carmen Lomana se sincera en 'La Azotea' de TRECE sobre el secreto de su personalidad: "Natural y auténtica"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada de lujo: Carmen Lomana. La empresaria, colaboradora de COPE y seguidora de la alta costura, entre otros, se ha subido a 'La Azotea' para contarnos sus últimos proyectos profesionales, cómo ha vivido su verano y algunas de las mejores historias que ha vivido recientemente.

Carmen Lomana ha hablado acerca de las redes sociales y ha contado que "normalmente son las mujeres quienes te critican, es raro que los hombres te falten el respeto". Sobre su trayectoria profesional y sus estudios, Lomana ha confesado que estudió por cultura Historia del Arte: "No iba a estudiar una carrera tecnológica porque soy muy negada, aunque la física y la química se me daba muy bien". Sobre su etapa estudiantil, recuerda que "era empollona" porque tenía buena memoria y confiesa que también copió en algún examen.

Cuando tenía 19 años, Carmen Lomana asegura que quería trabajar y valerse por sí misma, y por eso se fue a Londres. Antes, estuvo trabajando en banca en España a través de lo que consiguió viajar a Reino Unido. Allí continuó trabajando en el mismo sector: "Me conocía todo el mundo en 'la city', iba a sola a todas partes" y allí en un club de jazz conoció a su marido, chileno. "Nos enamoramos como locos, fue un flechazo".

Carmen Lomana se ha animado también a participar en un divertido juego con Antonio Hueso y María Ruiz para encontrar el 'look ideal' con el que vestir a un maniquí. Pero no ha sido el único, pues también se ha sometido a 'la caja'. En la primera de ellas, se ha encontrado una hamburguesa que le ha recordado la anécdota del anuncio que grabó para televisión con esta comida que, confiesa, nunca llegó a probar.

En la segunda caja, Carmen Lomana se ha encontrado una tableta en la que ha podido ver el vídeo en redes sociales de Omar Montes en el que participó este verano: "Soy amiga de Omar, veníamos de dar un paseo en barco, estábamos rodando. El otro día vino a mi casa a merendar que, por cierto, Omar, me falta un cuchillo. Le pregunté luego y me dijo que se lo había llevado de recuerdo para volver otro día. Le conocí hace tres años en un programa de televisión, nos caímos muy bien".

La actitud de Carmen Lomana frente a la vida es "como si tuviera 20 años", "no me gustan las endogamias y estar siempre con la misma gente porque no te enriquece". Pero, ¿qué es lo que hace que la personalidad de Carmen Lomana sea magnética? "No tengo ni idea, he tenido mis complejos e inseguridades, yo soy totalmente natural y auténtica, nunca he tenido un personaje de estos. Forma parte de mí. Los hombres se enganchan mucho conmigo, lo reconozco".

Carmen Lomana reconoce en 'La Azotea' que "soy muy buena y generosa, no tengo nada de rencor, soy incapaz" y, asegura, que "me sienta muy mal la gente criticona que por la espalda habla mal de ti, soy muy leal y amiga de mis amigos". "En España para que te quieran, a veces, tienes que hacer la coja, que te vaya algo mal. Hay un componente de envidia que no deja vivir feliz a las personas. Los juicios de valor sin conocerme me molestan".