Tequila celebra “La última fiesta” en ‘La Azotea’ de TRECE y cuenta detalles de su concierto de despedida

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a unos invitados muy especiales: Alejo Stivel y Ariel Rot, integrantes del grupo ‘Tequila’. Los creadores de la banda sonora de nuestra juventud nos dicen adiós con un gran concierto de despedida en Madrid. “La última fiesta” es el nombre de este último espectáculo que tendrá lugar, el 24 de noviembre, en el Palacio de los Deportes: “Va a ser raro, porque vamos a juntarnos para despedirnos. Probablemente vayamos a sentir ganas de seguir”, destaca Ariel y añade Alejo que “tenemos nuestras carreras en solitario, el show must go on”.

El concierto de despedida de Tequila estaba previsto para el 20 de marzo de 2020 y Alejo explica cómo lo vivieron: “Al principio pensábamos que no iba a ser para mucho tiempo, porque no sabíamos qué pasaba. Esperemos que este concierto lo podamos disfrutar con la gente de pie porque el público es un miembro más de la banda y si está sentado falta algo, hay que bailar”. Ariel destaca que “manteníamos comunicación con todo el equipo durante la pandemia y lo estaban pasando muy mal. Ahora es una época donde empiezan los reencuentros. El 2022 es un año muy esperado y esperemos que las ilusiones se cumplan”.

Tequila llega a España en los años 70, con sus familias, huyendo de la dictadura argentina: “Nos encontramos con mucha luz. Veníamos de una situación muy oscura, de miedo y estábamos acostumbrados a eso. A nivel musical sentíamos que se había abierto una ventana y había entrado la luz”, confiesa Ariel. Por su parte Alejo relata cómo lo vivieron: “A pesar de ser una situación traumática, lo mejor que nos pudo pasar es llegar a la fiesta de la España de la transición”.

Tequila vendió más de 100.000 copias de su segundo disco ‘Rock and Roll’ en 1979. Ariel cuenta cómo vivieron ese éxito: “Fue progresivo. Si lo miras con distancia parece que fue muy rápido, pero fue progresivo. Éramos muy niños y lo vivíamos con mucha alegría”. La perspectiva de Alejo fue diferente: “En Argentina, mis padres eran actores y estaba acostumbrado a que la gente se acercara a mi padre a pedirle autógrafos. Para mí era algo normal”.

Ariel Rot: “En el colegio recuerdo que siempre estaba pensando en canciones, me costaba concentrarme”. ¿Si no hubiera llegado la música a las vidas de Tequila, qué hubiera sucedido? En el caso de Ariel y Alejo, no tenían plan B: “Si no nos hubiera ido bien con la música no sé qué hubiéramos hecho, nunca hubo un plan B”.

El grupo Tequila se separó en 1982, después de 6 años de éxitos: “De todas las bandas del mundo puedes contar con los dedos de una mano las que duran en el tiempo. Hay un desgaste. Si ya es complicado que dure una pareja, imagina un grupo de 5 personas”. Cuando Antonio Hueso les preguntó por los motivos de la separación contestaron irónicamente: “Todo lo que hayas leído es verdad”.

La relación de Ariel y Alejo es muy especial, ya que se conocen desde los once años: “Este tipo de relaciones son pocas y hay que cuidarlas”. Durante todos estos años han trabajado en sus proyectos en solitario, Ariel estuvo durante la etapa de ‘Los Rodríguez’ y Alejo se especializó en la producción de discos para artistas como Sabina y La Oreja de Van Gogh.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Tequila?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía una foto de Ariel con su madre: “Mi madre era cantante y yo me quedaba fascinado cuando tocaba la guitarra”.

La segunda caja también escondía una instantánea, esta vez de Alejo con su madre, que era actriz:“Yo hice un corto con mi madre y este año lo encontré, porque lo estuve buscando durante décadas”.

Por último, la caja final escondía otra caja que contenía 40 euros, 20 para cada uno. Antonio Hueso y María Ruiz les propusieron un juego. Después de mostrarles varios productos de su merchandising para invertir en alguno de ellos. Dale al PLAY para descubrir cuáles fueron sus elecciones.