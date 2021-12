Paco Vázquez en TRECE: “Nada tiene que ver el partido de corte caudillista de Sánchez, con el que milité yo"

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Paco Vázquez. El que fuera alcalde de La Coruña durante más de 23 años ha comenzado reviviendo aquellos tiempos: “Todavía no hay ningún político que haya logrado deis mayorías absolutas consecutivas. Los únicos que lo conseguimos fuimos Pepe Bono en autonomías y yo en ayuntamientos. Es una labor apasionante, tiene muy poco de teórico. Estás atendiendo los pequeños problemas que son los grandes problemas que padece el ciudadano. La tarea más bonita que hay es ser alcalde de tu propio pueblo. La gente me sigue llamando alcalde por la calle”.

Paco advierte que le costó mucho dejar su puesto como alcalde y explica los motivos: “Las relaciones del Gobierno de Zapatero con la Iglesia estaban muy tensas. Había un cierto conflicto con la Iglesia que es una institución fundamental para España. Zapatero me llamó y me pidió que fuera al Vaticano como embajador porque yo era uno de los socialistas que se declaraba católico. Para mí era dejar de ser alcalde de mi ciudad y no quise, pero entendí que tenía la obligación y acepté. Y allí me fui de embajador y estuve cinco años maravillosos”.

Paco Vázquez es afiliado al PSOE desde 1975, año en que también se afilió a la UGT. Explica cómo es ser católico dentro de su ideología política: “Hay un cierto complejo porque parece que se busca adecuar la conducta de uno a lo políticamente correcto. Ser católico y ser de izquierdas y muy fácil porque es una lectura del Evangelio porque la doctrina social de la Iglesia es vanguardia, no debía de ser un motivo de contradicción. Pero en la clase política hay una vergüenza a la hora de definirse públicamente en convicciones que no estén ajustadas en lo que hoy está al uso”.

Paco fue embajador de España ante la Santa Sede desde febrero de 2006 hasta abril de 2011: “Creo que se está imponiendo un cambio contra la voluntad de la mayoría. Hay una serie de minorías políticas que imponen su visión, que es respetable pero no implica que tengamos que renunciar a la nuestra. Se está imponiendo un cambio social en la familia, en la educación o en el propio concepto de España y se está haciendo por la imposición de minorías”. Paco advierte que España es fruto de la filosofía griega, el derecho romano y la moral cristiana y que “eso no se debe cambiar”.

El exalcalde de La Coruña ha querido dar su visión sobre la situación actual de su partido: “Los presupuestos no nos deben extrañar que se aprueben, convergen minoría de corte nacionalista y comunista como es el caso de Podemos, además de partidos que son el brazo político del terrorismo criminal de ETA. Convergen con un Partido Socialista, el actual, que ha renegado a su propio pasado y ha abandonado la postura socialdemócrata. Es una cosa diferente el partido de corte caudillista en el que encabeza Sánchez, con el partido en el que he militado yo, y otros muchos socialistas, que encabezaba Felipe González. Era un partido que buscaba la reconciliación nacional, el reencuentro de todos los españoles para construir un futuro unidos como la Constitución… ahora se está adoctrinando a los niños en los colegios y se están imponiendo unos modelos sociales que nada tienen que ver con lo que quieren la mayoría. La mayoría en España es una mayoría sometida por las minorías”.

‘1001 historias romanas de la Batalla de Lepanto, política y diplomacia’

“En este libro no desarrollo los temas navales, pero sí cuento las historias que hay detrás de la historia, que son preciosas. España es un gran país que ha sido el mayor imperio que ha habido en Europa, después de Roma. Todos los políticos debían estar obligados a conocer la historia porque nos permite intentar no repetir los errores y repetir los aciertos”, detalla Paco sobre su último libro.