El mensaje de Antonio Resines para Manuel Velasco en 'La Azotea' de TRECE: "Eres una persona asombrosa"

El actor Antonio Resines, recuperado después de pasar casi 50 días en la UCI a causa del covid, ha querido mandar un mensaje a través de 'La Azotea' de TRECE a Manuel Velasco, quien presenta su primer libro, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Estas han sido las palabras que le ha dedicado:

"Manuel Velasco, ese pedazo de escritor, director de cine y teatro, es una persona asombrosa el hijo de Concha Velasco. No puedo asistir en directo a la presentación de tu libro porque voy a una entrega de medallas a Pamplona. Te felicito por la novela, espero que tengas un gran éxito artístico y económico. Que sea un éxito todo lo que hagas, dale un beso a tu madre de mi parte".

La respuesta de Manuel Velasco: "Antonio Resines es una persona maravillosa y excepcional"

El hijo mayor de la célebre actriz Concha Velasco ha respondido a las emotivas palabras de Resines deshaciéndose en halagos: "Me hace mucha ilusión, me alegro muchísimo de que esté ya bien. Antonio Resines es una persona maravillosa, excepcional. La época de 'El Funeral' fue la más divertida de mi vida, no se puede ser mejor actor y compañero y aportar tanto. El mejor día fue el día de un ensayo cualquiera en el que empezó a improvisar, y tuvimos que decirle que parase del dolor de reírnos que teníamos".