Jorge Bustos descubre lo que hacía durante los recreos del colegio, en TRECE: "Fíjate si era friki..."

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a uno invitado muy especial: Jorge Bustos. Es periodista, escritor, colabora en COPE y es jefe de opinión del diario EL MUNDO. Ha comenzado la entrevista explicando tu trabajo: “Lo bueno del periodismo de opinión es que no tengo que estar buscando la noticia o la exclusiva. Es un periodismo de análisis. Mi trabajo y el de mi equipo es buscar las derivadas y anticiparnos a lo que pueda suceder. Me pagan por opinar y tengo que tener un juicio formado de cada cosa, no es nada fácil. Todos los días tienes que opinar sobre temas muy diferentes y en poco tiempo tienes que aprender de un tema”.

Sobre la situación política que vive España, Bustos la califica de "esperpéntica. Un Gobierno caótico, inoperante, sectario, dividido y con unos socios que tiran hacia lo contrario que pide un sistema democrático moderado y lo que pide Europa. Y la oposición es inepta, con tendencias autodestructivas… Mirando la situación hay pocas razones ante la esperanza”, describe el peiodista después de ver la votación de la Reforma Laboral.

Pedro Sánchez a través de los ojos de Jorge Bustos

Jorge Bustos ha descrito al actual presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez es un personaje fascinante para escribir sobre él. Me parece que los villanos siempre son más atractivos que los buenos y el mal tiene más matices que el bien. Llevo tres años escribiendo sobre él y espero no estar más año porque sería una noticia pésima para España. Las cosas más terribles sobre Sánchez me las han dicho gente de izquierdas porque le conocen desde hace tiempo. Es un hombre sin escrúpulos que considera que cualquier medio para alcanzar el poder es válido. Es un maestro de la división: debilita la prensa, la Corona, el empresariado…”.

¿Qué pasó con la votación de los presupuestos?: “Soy partidario de que la explicación más sencilla es la verdadera. La torpeza humana explica más cosas que la paranoia. Este hombre tuvo un error e intentó enmendarlo. Ahora hay una discrepancia jurídica porque Meritxell Batet debería haber atendido la voluntad de rectificación del diputado porque la expuso antes de la votación. El PP salvó la legislatura de Sánchez ese día sin querer”.

Bustos no solo ha opinado sobre Sánchez, también ha dado su apunte sobre otros dirigentes políticos: “Ayuso es el primer icono pop de la derecha española desde el 75. No he visto nada parecido a un fenómeno pop llevado a la política, desde la derecha. Desde la izquierda sí. Las imágenes de chavales y chavalas rodeando a Ayuso como si fuera la Madonna de 2022, nunca lo he visto. Esto es hablando en términos mediáticos, en términos políticos creo que se ha sabido rodear de un equipo experimentado que ha sabido gestionar la pandemia con acierto”.

El recuerdo de Jorge Bustos a David Gistau

“David me sacaba 12 años y para mí fue un maestro. Tenía mis referentes clásicos, pero para mí David fue una referencia en la forma de estar en la profesión. Era un columnista indomable, un hombre orgulloso que no tenía miedo al poder. Escribía desde la absoluta independencia. No quería ni gustar a sus lectores. Nos lo pasábamos muy bien cuando viajábamos con Herrera a hacer el programa de radio fuera y se creaba un ambiente de familia”, de esta forma recuerda a su compañero que falleció el 9 de febrero de 2020.

Ser columnista: la vocación cumplida de Jorge Bustos

Jorge Bustos asegura que siempre quiso ser columnista y, ya en su adolescencia, leía a Gistau. Él mismo se define como “friki” y “repelente”, bromeando: “Cuando hicieron un concurso de disfraces en el colegio me disfracé de manuscrito de El Quijote”. Jorge también ha contado como se metía en la biblioteca, durante los recreos, a leer: “Me leía un libro cada día y mi madre se asustó, se dio cuenta de que me iba a convertir en una especie de psicópata, y me metió a fútbol para que mis capacidades sociales no se atrofiaran”.

Jorge Bustos es un apasionado de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente: “Me planteé estudiar biología, como Ana Obregón”. Dale al PLAY para disfrutar del juego que le han planteado Antonio Hueso y María Ruiz: ¿Será capaz de adivinar el pájaro por su sonido?