Eduard Fernández muestra la realidad del ‘Mediterráneo’ en ‘La Azotea’: “¿Te plantearías salvar a tu padre?”

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Eduard Fernández. ‘Mediterráneo' es la última película del actor, que cuenta la crisis humanitaria de Lesbos en 2015 y la historia de Óscar Camps: “Notas cómo está el público. En los pases que hemos hecho notas que el silencio era muy denso y que la gente estaba en la pantalla. El aplauso final era muy largo”, y añadía: “Es una película grande, que emociona y que es para todos los públicos, para ir en familia. La trama no es política, ni siquiera social, tiene un tema humanitario. Cuenta cómo un socorrista empezó a ir a Grecia a ayudar a la gente”.

“Te cuenta cómo pasó una realidad. Hay momentos que son difíciles y a la vez lo pasas bien viendo la película. Mi hermana me decía que se le había pasado volando”, resalta Eduard. “Te acerca a esa realidad. La gente que haya ido de vacaciones a La Palma le tocará la noticia del volcán más de cerca que a aquellos que no hayan estado en la isla. Esto es lo mismo, te acerca a este drama y te explica qué hace Óscar Camps y ‘Open Arms’. Creo que para todos es evidente que la solución a este drama no es dejarlos morir”.



Eduard Fernández nos cuenta cómo ha sido meterse en la piel de un personaje real: “Óscar lo ha puesto muy fácil. Tenemos una edad parecida. Somos catalanes, nos gusta el mar, tiene un punto de tímido como yo y hemos podido hablar mucho. Para el actor es importante saber cómo trabaja y desde dónde afronta las cosas. Cuando hay inmigrantes nos ponemos una coraza y pensamos que es gente pobre, que no tiene nada, pero no… es gente con estudios, profesores universitarios… podría ser cualquiera de nosotros. Imagina que algo ocurre en España y tienes que cruzar a nado 10 kilómetros… ¿Alguien se plantea si salvaría a mi padre? Hay que quitarse prejuicios y hay que replantearse las cosas”.

Además de la dificultad de encarnar a un personaje tan complejo, también el rodaje ha sido duro: “Tuvimos que estar dos semanas rodando en el agua durante doce horas diarias. Te metías con la ropa y cuando salías estabas mojado. Además, dentro del agua te mueves sin quererlo y era difícil de rodar para los cámaras”.