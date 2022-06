¿Por qué es necesaria la manifestación provida?: "Se desarrollan leyes que atentan contra la familia"

Este domingo, 26 de junio, se celebra la gran manifestación a favor de la vida a las 12.00h en Madrid. Una concentración organizada por numerosas asociaciones y apoyadas por entidades de la Iglesia. Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, ha estado en 'Iglesia Al Día' para explicar qué es la defensa de la vida y la verdad: "El motivo fundamental es el nuevo desarrollo de la modificación de la Ley del Aborto, pero estamos viendo que en los últimos tiempos se desarrollan leyes que atentan contra la libertad, contra la verdad... hay muchas y todas ellas atentan contra la familia".

Este domingo a las 12h, en Madrid, desde la Glorieta de Bilbao, miles de personas dirán sí a la vida. Más de 200 organizaciones que representan la sociedad civil española han convocado la manifestación. Carmen considera que hay determinados temas por lo que es necesario pronunciarse "y la defensa de la vida es una de ellas".

El lema de la manifestación es '¡Nos jugamos la vida! ¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana!'. Carmen opina sobre las leyes que se aprueban sobre este tema: "Hay que decirle al Gobierno que no puede gobernar hasta la cocina, que no puede meterse en la vida de los españoles. A las niñas y mujeres que solicitan aborto no se les da información, pretenden que todos los abortos se tramiten por vía de urgencia, se pretende hacer una lista negra para los que no quieren realizar abortos... es una barbaridad".