Alfredo Pastor, profesor de Economía: “Las personas no se pueden sustituir por máquinas constantemente"

Los cambios en el mercado de trabajo no pueden analizarse al margen del comportamiento de la economía mundial. Estamos instalados desde hace años en un modelo low cost, que fomenta el mínimo coste y, por consiguiente, el bajo salario, y las empresas pequeñas no pueden sostener sus costes y terminan cerrando. El nuevo modelo de empresa, ¿debe ir más hacia una inclusión del trabajador en sus órganos de decisión o, incluso, en la participación del capital? ¿En qué debe cambiar la empresa para adaptarse a los nuevos retos a los que se enfrenta? ¿Qué tipo de empresa vamos a tener en el futuro?

El economista, profesor en IESE y exsecretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, responde a estas cuestiones en ‘Encuentros para una nueva era’: “Es muy difícil decir cómo será la empresa del futuro. Tenemos dos fuerzas que actúan juntas, la globalización y el cambio tecnológico, que es posible que creen más puestos de trabajo que los que hay hoy, pero tardará tiempo y dejará gente en la cuneta. Pero hay dos fuerzas en contra, la globalización depende del coste del transporte, y también depende de las comunicaciones. Tenemos dudas sobre si las redes que usamos a diario seguirán siendo seguras”.

"Las máquinas se deben usar para hacer a las personas más productivas, aunque esta vía no se ha explorado"

Otra de las preguntas claves que se han analizado en el programa ha sido cómo sostener el Estado de bienestar en un mercado dominado por la automatización. Para Alfredo Pastor, “no es posible tener una economía en la que la gente es constantemente sustituida por máquinas. Tenemos desde hace años una tasa de paro alta que tiene que ver con la organización del mercado laboral. En lo que respecta al progreso tecnológico, solo se puede decir que sustituir hombres por máquinas constantemente no puede hacerse. Se debe usar para hacer a las personas más productivas, aunque esta vía no se ha explorado”.