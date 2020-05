El lado bueno de las cosas, 5 de mayo

En esta edición especial de "El Lado bueno de las cosas" especial COVID-19 dentro del espacio "Quédate en Casa", Pedro del Castillo conversa con Israel e Irene, padres de 9 hijos sobre su día a día de confinamiento. "Está siendo mejor de lo que pensábamos. Después de la primera semana, los mayores empezaron a estar más decaídos, pero hemos tenido muchas charlas con ellos porque es una situación nueva para todos y ni siquiera nosotros sabemos cómo comportarnos, tenemos que ir reajustándonos, tanto nosotros como ellos. Pero, la verdad es que me están sorprendiendo, se están portando maravillosamente, se están adaptando mucho mejor que nosotros". Sobre si les da tiempo a tener tiempo para ellos, cuentan que "hemos trasladado la "happy hour" que teníamos después de acostarles a después de comer, ellos también lo agradecen, porque ellos también necesitan también un tiempo de distanciamiento de nosotros" Al hablar de las nuevas rutinas, y de cómo llevan el "telecole", explican "nos mandan recursos digitales y sólo tenemos un ordenador para todos, se hace lo que se puede". Israel e Irene tienen una pequeña empresa y reconocen que están preocupados por su futuro laboral. "La clave es vivir día a día, hoy tenemos comida, hoy estamos bien, pensar en qué va a pasar mañana es meterte en problemas". Irene cuenta que sus padres están contagiados, "gracias a Dios no han estado graves, porque mi madre tiene todas las patologías previas. Mi padre pasó una semana en Urgencias en una silla, al final "el lado bueno" es que después de esa semana, quedó libre la cama de la compañera de habitación de mi madre, y les ingresaron juntos, y pudieron recuperarse juntos y ya les han dado el alta. Es verdad que todo esta pandemia está teniendo una cara horrible, es muy difícil no conocer a alguien que haya estado enfermo y lo haya pasado mal, pero también es muy difícil no conocer a alguien que lo haya superado".Irene afirma que "desde que ingresaron a mis padres, para nosotros el aplauso co