"Lo que estamos viviendo es de tal fuerza emocional que vamos a quedar todos tocados"

Gabriel, médico Intensivista, es decir especialista en Cuidados Intensivos y cuenta su experiencia como médico y como enfermo de coronavirus en "El lado bueno de las cosas", el programa de TRECE presentado por Pedro del Castillo que estos días aborda unas ediciones especiales con motivo de la situación que estamos viviendo. "La gente piensa en Cuidados Intensivos ypiensa en muerte, pero la realidad es que en España sobrevive entre el 85 y el 90% de las personas que ingresan en Cuidados Intensivos, la realidad es que la UCI da vida, no es un espacio de muerte, pero algo no hemos debido hacer bien cuando la gente piensa en ese 10% de mortalidad".

Gabriel se ha contagiado de coronavirus y cuenta cómo le ha afectado esta situación personalmente. "El 30 de marzo fue el cumpleaños de mi hija pequeña que cumplía 6 años y no pude darle un beso y un abrazo, ha sido uno de los días más tristes de mi vida, entonces hablé con la Policía Local de mi pueblo, les conté mi historia, y les pedí que fueran a felicitarla. Fueron a su ventana, le pusieron el cumpleaños feliz y yo sé que la niña al menos este cumpleaños no lo va olvidar. Los niños son más sabios y ella sabe que su padre le quiere pueda o no pueda darle un abrazo. A mí me gusta estar solo, pero estoy enfermo"

"Lo que estamos viviendo es de tal fuerza emocional que nos vamos a quedar todos tocados. Te levantas, vas a trabajar doce horas, y cuando termina el turno, vas a casa, y duermes, pero tu cabeza no duerme. No me gusta nada el lenguaje bélico, creo que hace daño a la Sanidad que se hable de trincheras, de armas, de luchar. Los profesionales sanitarios somos personas que hemos elegido de forma voluntaria dar nuestra vida para ayudar a los que están en máxima vulnerabilidad. También te puedo decir que nos llena de orgullo que por una vez un médico, un auxiliar o una enfermera valga más que un futbolista, pero ni mis compañeros ni yo pensamos que somos héroes, somos personas que tenemos la fortuna de dedicarnos a los que nos gusta. Espero que hayamos aprendido lo suficiente para el COVID-20. Creo que esta es una oportunidad para mejorar", concluye.