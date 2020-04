Ximo Puig en TRECE: "No puede haber una dirección única porque no es eficiente"

El presidente de la Generalitat Valenciana ha defendido en 'El Cascabel' de TRECE que "la unidad de acción es necesaria", pero ha insistido en que "no puede haber una dirección única" para enfrentar la desescalada debido a las diferencias entre cada comunidad autónoma. "Creo que junto con el Gobierno de España, las comunidades tenemos que cogobernar la situación y hacer medidas quirúrgicas. Hay cuestiones muy diferentes en las autonomías y hay que tener flexibilidad".

"Lo que debe haber es una coparticipación de las comunidades autónomas. Sabemos que la Comunidad Valenciana no podría tener la misma dimensión a la hora del desconfinamiento, debe haber distintas situaciones. La flexibilidad es fundamental y no puede haber una dirección única porque no es eficiente y no atiende a la realidad".