Vicepresidente de CEOE: "Están en juego millones de empleos si el Gobierno no rectifica sobre los ERTE"

El vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE la situación de las empresas y los empleados en un ERTE y ha analizado la actuación del Gobierno para solucionar sus problemas. Uno de los asuntos más importantes que ha valorado Miguel Garrido es el período de duración de los ERTE por causa mayor. "La condición de que 6 meses después del reinicio de la actividad las empresas deben mantener al 100% de la plantilla es completamente inasumible, en 6 meses no estará recuperada la actividad. Las empresas no podrán cumplir con el requisito y se volverá a la situación anterior: se anulará el ERTE, tendrán que devolver las cotizaciones no abonadas y tendrán que satisfacer las prestaciones que los trabajadores han percibido por parte del Estado. Esto conduciría a una situación dramática en la que cientos de miles de empresas estarán condenadas a un concurso de acreedores o a cerrar"."Esta cuestión nos separa en la negociación que estamos llevando a cabo con sindicatos y el Gobierno. Creemos que tenemos razón y que defendemos la viabilidad de millones de empleos. Cuando se ha anunciado el pacto con Ciudadanos, creemos que es este tema se debe tener en cuenta en esa negociación porque es absolutamente vital. Hay que proteger el tejido productivo español, porque si conseguimos mantener las empresas, cuando se reinicie la actividad, aunque sea poco a poco, se podrá hacer con la suficiente fuerza para que las empresas puedan generar a medio plazo esos puestos de trabajo que necesita la sociedad".