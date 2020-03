Uno de los militares que ayudaron a la anciana de Gijón habla en 'El Cascabel'

El cabo Efrén González explica que "estabámos patrullando por Gijón y vimos a una mujer sentada en un banco. Le pregunté si estaba esperando a alguien, y le dije que ahí no podía estar. La señora nos dijo que no, que simplemente estaba cansada porque había ido al centro de salud y a la compra, y no podía con las bolsas. Le dijimos que nosotros le ayudábamos a llevar las bolsas a su casa".

El Cabo explica que es una acción normal ayudar a la gente. "Si lo hacemos en el exterior, cómo no lo vamos a hacer en casa", y añade que, por lo general, "las patrullas están siendo tranquilas, lo único que hay que tener son medidas de seguridad, no dejar que te hablen a la cara y mantener la distancia y sólo romper estas medidas en caso de urgencia”.