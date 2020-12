Rodríguez Arribas alerta en TRECE de que el Gobierno "quiere acabar con la Constitución, no reformarla"

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional y abogado, Ramón Rodríguez Arribas, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la posibilidad de que se pueda reformar la Constitución tal y como sugieren algunas fuerzas que forman parte del Gobierno de España y en la situación en la que se encuentra el país: “De lo que están hablando no es de reformar, es de acabar con ella. Creo que no hay un ejemplo histórico. Lo he tratado de encontrar, pero no hay tampoco antecedentes en otro país de que sea en las propias instituciones del país donde se está alojando la intención públicamente confesada de acabar con las instituciones".

El que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional ha mostrado en 'El Cascabel' su absoluto rechazo a la idea de que se acabe con la Constitución, aunque ha aclarado que sí es posibile reformarla pero siguiendo las normas existentes para ello: "La monarquía parlamentaria es la forma del estado de España. Se habla sin rubor ninguno de que se camina hacia la república de personas que se sientan en el Consejo de Ministros. Quienes apoyan esta coalición desde el punto de vista parlamentario lo que se quiere es acabar con la unidad nacional, un principio esencial en el que se fundamenta la propia Constitución. Si se rompe la unidad, no hay Constitución. ¿Alguien ha hablado de cumplir todos los requisitos que se establecen en el artículo 168 para poder reformar tan profundamente lo que se quiere cambiar? No, al contrario. Es muy grave”.