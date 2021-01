Ricardo Álvarez-Espejo, teniente general en reserva: "No se debe demonizar a las fuerzas armadas, es un error"

Las noticias en los últimos días sobre las vacunaciones, presuntamente irregulares, no dejan de sucederse entre políticos, funcionarios y militares.

Antonio Jiménez habla con Ricardo Álvarez-Espejo, teniente general en reserva, tras conocerse la dimisión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, tras vacunarse de covid junto a otros mandos. “Creo que su decisión de dimitir demuestra que ha actuado de forma caballerosa. El JEMAD ha asumido sus responsabilidades ante la vacunación de miembros del Estado Mayor que no entraban dentro del plan de vacunación”, opina Álvarez-Espejo.

Jiménez pregunta al teniente general sobre la responsabilidad de estos militares que se han vacunado contra la COVID-19 y si deberían dimitir o no tras salir a la luz el escándalo, a lo que este contesta tajante: “En absoluto, ya que el mando y responsabilidad corresponde a Villarroya, y este la ha asumido. Los demás están ejecutando una orden y quedan eximidos de toda responsabilidad”.

Susana Ollero comenta que en otros países la cúpula de Estado sí está dentro de los grupos prioritarios para la vacunación cosa que no sucede en España y teme que por tanto se pueda “estar mezclando” lo que dice la ley y lo que estaría recomendado a ojos de la opinión pública. Álvarez-Espejo aclara: “Por ejemplo en Estados Unidos se ha vacunado toda la cúpula militar dando ejemplo para todos aquellos que no quieren vacunarse. También en Reino Unido se ha vacunado todo el Gobierno. Aquí seguimos el criterio de grupo de riesgo establecido, cosa que jamás sucedería en España ya que a los 65 años la mayoría nos jubilamos. No vamos a decir que un criterio es mejor que otro”.

El Ministerio de Defensa todavía no ha hecho público el número de miembros del Estado Mayor de la Defensa que se han vacunado, pues muchos de ellos no entrarían dentro de los tres grupos establecidos por el Ministerio de Sanidad para el plan de vacunación.