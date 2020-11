El presidente de los empresarios catalanes, en 'El Cascabel': "Nos iba muy bien hasta el proceso separatista"

Carlos Rivadulla, presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, analiza en 'El Cascabel' la situación económica actual de Cataluña. El presidente defiende que: “Cataluña en los últimos 40 años ha liberado el PIB económico hasta el año pasado que fue superado por Madrid, es decir, Cataluña, Barcelona, han ido muy bien estos últimos 40 años de economía de mercado, de desarrollo y de democracia”, y expone que Barcelona “ha sido una gran ciudad española siendo no capital como lo es Frankfurt, Ámsterdam o Nueva York”.

“A Cataluña le ha ido muy bien hasta el proceso separatista, esa es la auténtica realidad”

El presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña señala que: “Lo que no se puede es imponer a otras comunidades autónomas, si nos creemos el estado autonómico, nos lo creemos para todo. Aquí derrochamos en Cataluña en una serie de gastos relativos a la construcción identitaria o a promover la tensión con el resto de España”. Y afirma que, para poder buscar una solución, “que empiecen reduciendo los 200 altos cargos que cobran más que un ministro, que empiecen reduciendo los millones que nos gastamos en una televisión autonómica…y la lista sigue”.

“A Cataluña le ha ido muy bien hasta el proceso separatista, esa es la auténtica realidad” declara Carlos Rivadulla, y justifica que: “Lo que pasa es que a Rufián y compañía no les interesa enfrentarse a esto porque están haciendo los clásicos ahora de técnicas de manipulación pero lo que decía Rufián no tenía ningún sentido” y pone el énfasis en que “en Cataluña no se gestiona al 100% desde hace años, nuestros líderes en vez de estudiarse los asuntos, están todo el día con proclamas separatistas y con conmemoraciones, si se gestionase bien, tendríamos mejores resultados”.

Respecto a las medidas tomadas por el Gobierno de cara a Navidad, presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña defiende que: “No tenemos aún datos, pero sin duda será un semestre muy malo y las Navidades, con las limitaciones que tenemos, sin duda serán desastrosas, por eso la restauración pide al menos una ayuda directa o algún tipo de financiación hasta que pasen unos meses y se reabra todo”.