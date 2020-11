Pitingo desvela el sentimiento que le provocó Sánchez por dar su pésame tras la muerte de un etarra

Pitingo ha hecho una reflexión sobre el papel que Bildu está jugando en la política de nuestro país: "Me decían en una entrevista que es un partido democrático y que le ha votado mucha gente. A esta reflexión respondí que me parecía fatal. Me parece de gente radical el que pueda votar a ese tipo de partidos. Puedo entender que se vote a Podemos, que se vote a PSOE, que se vote a quien quiera, pero no puedo entender que este partido tenga tantísima voz y tantísima fuerza poniendo condiciones continuamente. Ellos no quieren hacer las paces con España, ellos solo quieren para ellos y cuidado con poner un caramelo en la boca a estas personas, porque el día que se lo quiten veremos qué pasa.