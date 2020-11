Periodista en EE.UU. relata en 'El Cascabel' el "miedo a los disturbios" que se vive en Nueva York

Luján Artola, periodista española en Nueva York, ha relatado en 'El Cascabel' cuál es la situación que se vive en el país ante las elecciones que se celebran a la presidencia de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden: "En la calle se habla de miedo, hay filas enteras de maderas que cubren los escaparates de la Ciudad de Nueva York. Hay miedo a los disturbios. He hablado con policías que dicen que están preparados para actuar en caso de que empiecen los disturbios y empiecen a atacar los negocios, los cristales. Manhattan ha decidido implementar protocolos que son casi de guerra", ha señalado.

Para la periodista Artola, "lo primero que va a pasar, es que si no hay resultados pronto, se va a caldear el ambiente. Cuanto más tarden en contarse los votos y todo parezca que vaya a acabar en el Tribunal Supremo, más se va a caldear el ambiente. Hay ciudades en las que no quieren que gane Trump bajo ningún concepto. Los llamados ‘antifascistas’ se están preparando para asaltar la ciudad. Aquí el ganador no lo es hasta que el perdedor lo acepta".