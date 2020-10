Miguel Garrido, presidente de CEIM: "Los Presupuestos se han elaborado atendiendo a recetas ideológicas"

El presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y que preocupa enormemente a empresas y autónomos: "Este Gobierno no atiende las necesidades que tiene la economía", ha dicho Garrido.

"No son realistas los Presupuestos, contemplan incrementos de los ingresos que no se van a producir, es justo lo que no se necesita ahora mismo para reactivar la economía", señala el presidente de CEIM. "La bajada de la actividad trae como consecuencia que disminuya la recaudación. Los gastos se han incrementado notablemente, muchos son necesarios, pero otros no como la dotación para RTVE con un incremento del 25% con la que está cayendo. No se van a cumplir, el déficit es enormemente preocupante y nos puede llevar a una situación delicadísima. Este Gobierno no atiende las necesidades que tiene la economía".