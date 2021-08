Miguel Ángel Tobías, sobre el terremoto: "Cuando ocurre una desgracia en Haití nos olvidamos a las semanas"

El director de cine Miguel Ángel Tobías ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos cual es la situación tras el terremoto de Haití de una magnitud de 7,2 y en las cifras de heridos asciende a los 2.189 y 12.000.

Miguel Ángel cuenta que “el sentimiento es triste, tuve la oportunidad de ver el documental de TRECE ‘Sueños de Haití y nada más producirse el terremoto de 2010 me marché allí a rodar el documental para ayudar a las víctimas, comprendí la situación hablando con el personal de allí, me atreví a meterme en el documental en las casas derruidas y era obvio que el problema de las casas de Haití es que hay más arena que cemento y ante cualquier movimiento que venga se iba a venir abajo. Pensaba que tras aquel terremoto que dejó miles de muertos y cientos de miles de heridos se tomarían medidas más serias para que no vuelva a suceder y desgraciadamente no ha sido así. Haití es un lugar al igual que muchos donde nos volcamos mucho durante unas semana por una desgracia pero luego nos olvidamos. Me estremece ver como mueren personas por la falta de agua, comida, medicamentos y la precariedad en los hospitales”.

Con el ‘boom informativo’ de la ocupación talibán en Afganistán, Tobías dice que: “Es cierto que poca gente se ha preocupado por nosotros, pero también es lógico que pongamos los ojos en Afganistan, efectivamente en Haití nos olvidamos tanto gobiernos, medios de comunicación y asociaciones. Desgraciadamente, la tragedia de Haití ha coincidido con lo que ocurre en el país afgano”.

Miguel Ángel explica que “el gran problema de estos países es el de la corrupción, la ayuda internacional se mueve por unos cauces donde mucho dinero se pierde de por medio, de hecho, piden dinero para pasar cargamentos de ayuda. Recuerdo que el presidente Martelly me dijo que no sabía todo el dinero que el documental había traído a la isla porque le había permitido llevar el documental a la Conferencia de Donantes, al Fondo Monetario Internacional, a la UE; luego volví a Haití para colocar la cámara donde yo había grabado destrucción para mostrar la recuperación que se estaba llevando a cabo porque me acuerdo que cuando visitó España en 2010 como muestra de agradecimiento, fuimos el segundo país del mundo que más dinero dió a Haití en términos absolutos y el primer país en términos relativos, es decir, por tamaño de país, él vino a agradecer y me dijo que no podía llevar a todo el mundo a Haití pero sí a través de mi documental tratando de cómo solventamos el problema”. Por otra parte, apunta que tituló el documental ‘Sueños de Haití’ así porque hablando con las personas de allí le transmitían que la tragedia era una oportunidad de que fueran reconocidos y que se les diese el sueño de un futuro mejor, ha ido sucediendo pero no lo suficiente”.