Marc Vidal, sobre el Gobierno: “Estamos en un avión sin motores con dos pilotos que no saben aterrizarlo”

El divulgador y economista ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la situación de la crisis económica a la que se enfrenta el país. "Estamos en un avión en el que solo funciona un motor un poco, el del sector público, y fallan la inversión que cae un 21%, el consumo que cae un 20% y la exportación que cae un 38%. Y de piloto y copiloto tenemos a quienes todos conocemos", en referencia a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Además, el divulgador ha añadido que "estamos secando el tejido productivo de este país a un nivel del que no va a ser fácil remontar. Hay que aplicar algo de los programas que queremos que nos transfieran para modificar algo porque si no esto no va a funcionar".