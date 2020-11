Marc Vidal alerta de la gravedad de la crisis económica: “No se puede comparar a la de 2008, es algo inédito”

El reputado divulgador y analista económico, Marc Vidal, ha analizado en 'El Cascabel' las últimas noticias sobre la preocupante situación económica a la que se enfrenta España. Sobre al crecimiento del PIB del 16,7% en el tercer trimestre del año, Marc Vidal ha demosmontado la positividad del dato: "El Gobierno pone en duda que lo que dice la Comisión Europea sea real porque dicen que en el tercer trimestre han tenido datos extraordinarios. Cuando el PIB ha dado esta subida intertrimestral tan importante, hay que saber que ese trimestre se calcula con los datos reales de julio, agosto y una previsión que se aplica a septiembre, pero septiembre se derrumbó y realmente ese 16,7% es malo de origen, no es correcto".

El economista ha añadido, en la misma línea, que "La EPA está intervenida, el mercado laboral está intervenido. Durante el último empleo se han destruido 800.000 empleos, pero se han creado 165.000 en el sector público, así también subo yo el empleo", confiesa.

Para Marc Vidal, "está toda la economía paralizada. Habría que dejar de hablar de crisis ya, viene algo inédito. No sabría cómo llamarlo, pero no se puede comparar en 2008. Todo es nuevo, no hemos estado nunca aquí y no sabemos cómo actuar. Al frente, además, tenemos a alguien que afirma que solo hay que ayudar con escudo social, dejar caer a las empresas".

En este sentido, el divulgador ha puesto de manifiesto que "es un problema gravísimo que las medidas que se están tomando aquí son todo lo contrario a lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Nuestro modelo productivo se ha derrumbado, vamos a perder 140.000 millones de euros. Esto luego no se vuelve a montar en dos días. Y solo incorporamos gasto público que también tendremos que pagar".

"El Gobierno dice que solo suben impuestos a los ricos, pero, en realidad, los acabaremos pagando todos"

"Estos Presupuestos en estos momentos no pueden ser factibles, no se van a poder cumplir, no corresponden a la capacidad de ingresos del país", explica en 'El Cascabel' Marc Vidal. "Tenemos un problema de gestión directa de las ayudas de la Unión Europea. No sé si vamos a ser capaces de pagar los impuestos que nos van a pedir, cuando dicen que solo suben impuestos a los ricos, se refieren a bastante gente. Se olvidan de la transacción fiscal y lo saben en primero de Economía. Cuando incorporas un coste tributario a alguien, él te lo va a trasladar de un modo u otro. Si lo aplicas a grandes empresas, lo aplicarán al consumidor. A ti te va a afectar. Este Gobierno sube los impuestos a “los ricos” y no dicen nada más.

Marc Vidal ha dejado varias incógnitas sin responder encima de la mesa, como "¿qué ayudas a la tecnología va a haber, son solo eslóganes o van a meter dinero para que sean viables las compañías? ¿Cómo piensan gestionar la incertidumbre de las empresas? ¿Cómo nos enfrentamos a la flexibilidad que se necesita? ¿Qué van a hacer las empresas que pidieron créditos y vean en mayo que no pueden pagarlos?".