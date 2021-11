Los transportistas exigen al Gobierno medidas para evitar la huelga: "No queremos hacer daño a la sociedad"

Tras conocer la convocatoria de tres días de cese de actividad, entre el 20 y el 22 de diciembre, en protesta por "el estado de abandono" por parte del Gobierno de España al sector del transporte de mercancías por carretera, el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), José María Quijano, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE todos los motivos por los que se han visto obligados a tomar esta medida y qué esperan lograr con ella.

En primer lugar, Quijano ha señalado que "a esta decisión se ha llegado hoy en la reunión del pleno del Comité Nacional de Transporte después de venir avisando desde hace tiempo que la situación en el sector está muy complicada, llevamos algunos años intentando negociar un paquete de medidas, se nos ha ido dando largas, se ha convertido en un problema estructural que con la subida del precio del combustible y la escasez de conductores, sin noticias del Gobierno y con globos sondas de subida de impuestos, hemos tenido que decir que ponemos un plazo para resolver estos problemas".

Ante la pregunta de qué pasaría si se llegara a convocar finalmente este paro de actividad, el secretario general de CETM aclara que "durante la pandemia hemos dado servicio para evitar que faltase el avituallamiento de todo tipo de mercancías necesarias. Qué ocurriría si esta huelga sale adelante y no hay respuesta por parte del Gobierno, pues que tres días sin transporte de mercancías llevarían a un problema grave de abastecimiento. No queremos tener que llegar a eso, pero está encima de la mesa y el Gobierno tiene que mover ficha. En nuestro ánimo no está hacer daño a la sociedad, es una medida que tenemos que adoptar ante una situación no deseada".

En cuanto a la complicada situación en la que se encuentra el sector del transporte de mercancía por carretera, José María Quijada manifiesta que "el margen del sector es pequeñísimo. Casi todas las empresas están en fase de pérdidas, hay un incremento brutal del precio del combustible que ha incrementado un 40% la explotación de un vehículo. Si eso no lo podemos llevar al mercado porque hay mucha pequeña y mediana empresa, es complicado sobrevivir, hay muchas empresas importantes que han decidido cerrar la producción, algo parecido nos iba a ocurrir a nosotros".

Por último, el secretario general de CETM ha afirmado que "en España anualmente hemos estado ingresando en las arcas del Estado por el impuesto del combustible más el IVA correspondiente en torno a los 19.000 millones de euros que dan para mantener las carreteras de este país y cinco más. Hay dinero más que suficiente para mantener carreteras, otra cosa es adónde se destina ese dinero. En otros países de Europa existen los peajes porque el transporte pasa sin repostar al ser de paso, en España no, aquí se reposta siempre".