Los padres de Lucía Vivar, tras reanudar del caso de su hija: "Nos da pena que no se haya reabierto antes"

Los padres de Lucía Vivar, la niña que desapareció en las vías del tren y se encontró muerta en Pizarra (Málaga), han estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicarnos lo que significa para ellos que la Audiencia haya reabierto la investigación por la muerte de su hija.

“Se ha abierto una ventanita, que lo haya tenido que abrir un juzgado de lo contencioso-administrativo a nivel de la Audiencia Nacional me da pena porque la Audiencia Provincial de Málaga lo podría haber reabierto hace tiempo ya que habían pruebas suficientes pero no quisieron abrirlos sin darnos argumentos, nos da pena pero alegría también porque nos escuchan tras 4 años” confiesa la madre.

El padre pone de manifiesto que “nadie había entendido en nuestro caso como sin apenas pasar una hora anunciaban la trágica muerte de nuestra hija por un accidente. El capitán de la Guardia Civil pensó que en aquel momento no daba para más pero nos llevamos la sorpresa cuando la Fiscalía y la juez instructora nº 10 de Málaga daba amparo a la versión oficial de la Guardia Civil sin argumentar el por qué”.

Lo que les lleva a sospechar a que pudo haber algo más cuenta la madre es que “cómo siendo tan pequeña podía haber llegado tan lejos en apenas dos minutos, tras haber pasado un tiempo pensemos que se estaban investigando las posibles hipótesis y viendo que pasaba el tiempo y nos nos tomaban declaraciones llamemos para ver qué pasaba y vemos que no se han interesado, tras hablar con profesionales y ver la autopsia hemos comprobado que es imposible que haya realizado ese recorrido tan largo a nivel de peritos y forenses, no nos explicamos cómo pudo tener el estómago lleno sin hacer la digestión tras hacer ese recorrido”. Por otra parte, el padre señala que “las manos y los pies de la niña estaban impolutos, además los restos del tren no tienen restos biológicos, por lo tanto para nosotros es asumible”.

La autopsia dice según la madre que “es un motivo craneoencefálico severo, ellos no se mojan en si pudo ser el tren o no, la horquilla de tiempo que cojen es de 5 a 6 de la mañana, y se rigen a las 7:15 de la mañana que es la hora que pasó el tren, partiendo de la base que pudo fallecer antes, es imposible que el tren la golpeara”. El padre explica que “al no tomar la temperatura a nuestra hija en el lugar de los hechos la juez nos dice que nos dice que es desagradable, la horquilla que nos dan es de 5 a 6 de la mañana y como el primer tren pasa a las 6:45 te dicen que es compatible con el tren”. “Es horrible que comentaran desde las 9 de la mañana los medios de comunicación se hicieran eco que el capitán de la Guardia Civil estaba diciendo todo lo que ocurrió posteriormente sin ninguna autopsia y sin investigación” dice la madre.

La madre apunta que “nos consta que los bajos del tren se estudiaron minuciosamente, se tomaron cuatro muestras que pueden ser de importancia: un pelito, una muestra de sangre, entre otras, y todas ellas dieron negativo con su ADN, partiendo que tiene una herida grande en la cabeza”. El padre deja claro que “con las imágenes, nos dicen que nuestra hija pasa a 4 minutos y que por descarte tenía que pasar ella porque por allí no pasaba nadie y a los 7 días nos dicen que pasaba algo pequeñito por las imágenes sin darnos más pruebas”.

Los padres aclaran que los pies estaban impolutos sin rasguños tras supuestamente hacer un recorrido tan largo con las piedras de la vía del tren y toda esta documentación sobre la autopsia es pública. El padre señala: “Llama la atención que donde depositan como pienso yo el cuerpo de mi hija es donde se unen las vías del tren con la carretera y es casualidad que supuestamente donde llega andando y cae exhausta es en el balastros de la vía donde se unen la carretera y la vía donde un coche puede parar e irse, una casualidad de muchas”.