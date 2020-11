Juan José Badiola revela en 'El Cascabel' las claves de la vacuna de Moderna: "Me ha sorprendido mucho"

Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, ha valorado en 'El Cascabel' la vacuna de Moderna, la siguiente anunciada tras la de Pfizer que promete con una efectividad que roza el 95% y que permite su conservación en condiciones mucho más asequibles que la del laboratorio estadounidense que requiere una temperatura de -80 grados.

Para el doctor Badiola, "era esperable, dado que Pfizer ya se había pronunciado la semana pasada, que otros fabricantes de vacunas hicierba algo parecido, y una de las que se esperaba era Moderna. Los datos que han aportado son bastante esperanzadores, tiene un 94,5% de efectividad, una cifra muy elevada, y la conservación no es tan exigente que la de Pfizer que es una temperatura muy baja que no es fácil de conseguir. Bien es cierto que ellos (Pfizer) han comentado también que incluso 5 días tras estar descongelada puede estar a 5º, la temperatura de un frigorífico normal", ha aclarado el epidemiólogo.

Juan José Badiola: "La vacuna de Moderna será más cara que la de Pfizer"

Juan José Badiola ha asegurado en su entrevista en TRECE que "la vacuna de Moderna me ha sorprendido mucho, se conserva 30 días entre 2 y 8 grados, una refrigeración de una nevera convencional, hasta 6 meses a -20 grados e incluso a temperatura ambiente durante 12 horas. Si esto es así, es muy ventajoso. El resto es muy parecido a la de Pfizer porque también utiliza la tecnología novedosa del ARN mensajero. Pero será más cara la de Moderna porque usa 100 microgramos por dosis frente a los 30 microgramos por dosis de la de Pfizer. Hablan de 24 dólares la unidad de la dosis. Las dos requerirán dos dosis de administración en un intervalo de 28 días".

Uno de los puntos clave de la vacuna es las garantías que ofrece de no provocar efectos secundarios en quien la utilice: "No han dado mucha información sobre la seguridad de la vacuna. Solo unos pocos casos tenían síntomas ligeros. Sí hay que decir que hay que esperar porque esto son posicionamientos previos, y no nos olvidemos que hay elementos comerciales que es lógico. Pero esto arroja esperanza en la población mundial y europea porque estamos en un momento depresivo, y se decía que no iba a poder encontrarse pronto la vacuna y se ha demostrado que sí".

"Se decía que no iba a poder encontrarse pronto la vacuna y se ha demostrado que sí"

Además, el profesor Badiola ha querido lanzar un mensaje esperanzador y de tranquilidad para todos aquellos que plantean serias dudas con respecto a la eficacia de la vacuna: “Les aseguro a quienes son escépticos o tienen miedo que lo que le falta a los proyectos de vacuna es que una agencia seria del medicamento la apruebe. Les aseguro que si la Agencia Europea aprueba alguna de estas vacunas, su seguridad está garantizada, son gente seria e independiente. En el momento en que la aprueben, tengan confianza total”.

"Si la Agencia Europea aprueba alguna de estas vacunas, su seguridad está garantizada"

Por último, Juan José Badiola ha explicado la situación actual con algunos de los fármacos que se utilizan para tratar a las persona ya afectadas por la covid-19: “La vacuna previene contagios, básicamente es eso lo que consigue. Evitar los agravamientos de la enfermedad también es muy importante. Hay una serie de fármacos, una lista larga, pero se ha dicho que no eran tan eficaces finalmente. Es importante disponer de fármacos que funcionen bien. Hay dos o tres que sí han funcionado en ciertos tipos de agravamientos. Estamos un poco huérfanos en este sentido”.