Javier Rupérez: "Me horroriza que el PSOE firme acuerdos con terroristas confesos y convictos como Otegi"

En 1979, cuatro miembros de ETA secuestraban a Javier Rupérez, secretario de Relaciones Exteriores de UCD. Más de 40 años después, el diplomático ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el acercamiento del PSOE a EH Bildu para conseguir el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado: "Sobrevivir no me impide recordar a todos aquellos que no han sobrevivido a los secuestros, a todos aquellos que han muerto asesinados por los terroristas, uno de los cuales era Otegi.

Javier Rupérez también ha mencionado que su supervivencia al secuestro no le "impide recordar tampoco a los que han sido sometidos a chantaje por los terroristas y a todos aquellos decenas de miles que han sido heridos o han sido obligados a salir del País Vasco como consecuencia del terrorismo". Además, ha añadido sobre su secuestro que "Otegui no es que estuviera detrás del secuestro, es que era el jefe del comando que me secuestró, como era el jefe del comando que intento secuestrar a Gabriel Cisneros unos meses antes y al no poder, le disparó a matar".