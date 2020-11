Javier Chicote analiza en 'El Cascabel' por qué Sánchez no quiere explicar qué uso hace de los medios públicos

La Audiencia Nacional acaba de desestimar el recurso presentado por el Gobierno para no entregar la información sobre los viajes privados del presidente del Gobierno. La petición sobre el uso de los medios públicos fue interpuesta por Javier Chicote, periodista de ‘ABC’ ante las sospechas del uso del Falcón y de otros medios oficiales para el uso privado del presidente del Gobierno.

Así lo cuenta el periodista en ‘El Cascabel’: “Tenemos sospechas de que Sánchez hizo uso del Falcon y de otros medios oficiales que tiene a su disposición para acudir a actos políticos del PSOE a los que acudía como líder del partido político y no como presidente del Gobierno. Por eso pedimos, vía transparencia, que se nos informara del uso de ese avión y otros medios durante los primeros 5 meses que englobaba el periodo de las elecciones. No nos dieron esa información y, por tanto, recurrimos al Consejo General de Buen Gobierno y Transparencia que nos dio la razón. Fueron ellos quienes instaron al Gobierno a respetar la Constitución y facilitar esa información que solicitábamos, siendo la respuesta del Gobierno plantear una demanda ante la AN contra el Consejo General que se acaba de resolver dándonos la razón, pero que aún así desde Moncloa se niegan a facilitarnos esa información sobre en qué se gasta Sánchez el uso de ese dinero público”.

Desde ‘El Cascabel’ José Luis Pérez pregunta a Javier Chicote si es posible que, desde Moncloa, y tras esta sentencia, puedan seguir negándose a dar esa información: “No descartó que Moncloa vaya al Tribunal Supremo para alargar esto dos o tres años. Sánchez no paga a los abogados, sino que hace uso la abogacía del Estado y seguir dilatando este asunto. Por las molestias que se está tomando intuyo que algo tienen que esconder. Sánchez está pleiteando con un organismo público, independiente, pero público, con tan de mantener la opacidad de esta información”.

¿El Consejo de Trasparencia, al ser un organismo público, puede conseguir su labor ante la negación del Gobierno?

Chicote lo aclara: “Este organismo no puede poner una multa económica al organismo que no da la información, por lo que llegan hasta donde pueden. Es el Gobierno quien se aprovecha de ello para no dar explicaciones”.

Además, el periodista sentencia: “A mi ya no me sorprende nada de este Gobierno porque cuando se les pide que den información que debe ser pública o se niegan a darla o directamente no contestan”.