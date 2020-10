Jano García valora en 'El Cascabel' los Presupuestos: "Parece que en España no hay ni pandemia ni problemas"

El economista, escritor y director de elliberal.com, Jano García, ha analizado en 'El Cascabel' de Antonio Jiménez los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno con subidas de impuestos y, según los economistas, pocas ayudas a las empresas y al sector productivo del país.

Jano García ha explicado que "cuando hablan de subidas de impuestos, el Gobierno nunca cumple con sus previsiones. Estos Presupuestos que ha presentado el Gobierno y veremos si se aprueban y qué dice Europa, cuando uno los ve se da cuenta de que no cuadran los números, parece que aquí en España no hay pandemia y que no tenemos problemas estructurales, poco se habla de la legislación laboral. En EE.UU. llevan 5 meses consecutivos bajando el nivel de desempleo, y en España cada vez es más".