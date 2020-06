Jano García, en 'El Cascabel': "Sánchez podría dar un paso más allá y decir que ha salvado a la humanidad"

"Estamos en torno a 45.000 víctimas, aunque no todas se pueden atribuir directamente al coronavirus, pero se le podrían quitar 1.000 como mucho. El Financial Times recogía hace un poco el exceso de mortalidad en todos los países y España lideraba la tabla. España es el país más golpeado porque actuó más tarde. Ahora se trata de que el relato sea que España no sea el país con más víctimas por millón de habitantes. España tiene 4 veces más víctimas que EE.UU. por millón de habitantes. Desconozco de donde sale el dato de las 450.000 personas salvadas que dice Pedro Sánchez. Sánchez podría dar un paso más allá y decir que ha salvado a la humanidad, el descaro ya es absoluto. Llegamos a un punto que ya no me sorprende. El Gobierno nos engaña, pero la sociedad se está tragando el engaño y convive con él todos los días. Se debe, entre otros factores, por medios de comunicación alineados con el Gobierno, no son periodistas, son activistas que replican el mensaje del Gobierno. España es el único país de Europa que lleva 3 semanas sin aportar datos de nuevas víctimas".