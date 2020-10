Jano García alerta en 'El Cascabel' de las graves consecuencias que puede tener el plan económico del Gobierno

El economista Jano García ha valorado en 'El Cascabel' la situación en la que se encuentra España ante el aumento de las restricciones por el avance la covid-19 que afectan a diferentes sectores clave para el país: "Todas las economías a nivel mundial van a tener que aumentar su gasto público por la sencilla razón de que al aumentar el desempleo, hay que pagar los subsidios y el paro. En España se está vendiendo que aumentar el gasto público no va a tener consecuencias y es falso, va a haber aumento de deuda pública. Sería razonable lo que dice el Gobierno si se aumenta el gasto público para ayudar a los ciudadanos que están en una mala situación, a autónomos y empresarios. La gran diferencia es que el Gobierno español no está aumentado el gasto público para ayudar y que podamos salir de esta situación", ha afirmado.

El director de elliberal.com apunta a que "100.000 empresas hemos perdido en este país. Ni siquiera EE.UU. ha destruido tal cantidad de empresas, aquí no se está intentando ayudar al sector hostelero, ocio nocturno, gimnasio, los negocios que más afectados se ven. Se aumenta el gasto para crear una red clientelar al estilo Andalucía pero para todo el país. España es el único país de Europa que no solo no ayuda a los ciudadanos, sino que pretende también subir los impuestos".