Un investigador del CSIC desvela cuántas veces nos tendremos que poner la vacuna del coronavirus

Vicente Larraga es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicasque, pese a estar jubilado, ha decidido volver a la investigación para encontrar la vacuna española que permita luchar contra el coronavirus SARS-CoV-2.

En “El Cascabel” de TRECE, el profesor Larraga está llevando a cabo un proyecto de vacuna con Mariano Esteban que “de la que estamos terminando la fase preclínica que significa desarrollar un candidato a vacuna, probar que induce una buena respuesta en vena y lo más importante probar si protege contra el virus en un modelo animal y lo hemos hecho ya. Ahora hay que ver las dosis vía administración e intentar al principio del año que viene pedir el permiso a la Agencia Española del Medicamento para empezar hacer las pruebas con los humanos”.

NUESTRA VACUNA NO NECESITARÁ CADENA DE FRÍO

Sería una vacuna española en modalidad de ensayo que podría estar en el mercado “a finales de año. Las vacunas son una carrera de resistencia. No es tanto la prisa, se ha corrido muchísimo para presentarlas, pero al final de año habrá vacunas que mejoren las prestaciones de las actuales. Nuestra vacuna no necesitará cadena de frío, lo que supondrá una ventaja importante”, detalla el investigador que advierte que “habrá que seguir revacunando durante años hasta que la enfermedad esté controlada porque lo que controla la vacuna no es la enfermedad, que seguirá existiendo, lo que controla la vacuna es la epidemia”.

¿Estamos preparados para comenzar a vacunarnos en diciembre? “Probablemente sí, porque esto está muy internacionalizado, los ingleses que han empezado hace siete días presumen de tener una vacuna británica, pero no es así está diseñada en Alemania y está fabricada en Bélgica. En nuestro caso también dependemos de las dosis que también llegarán de Bélgica antes de que nosotros podamos fabricar esta de Pfizer. No es problema que vengan distintas vacunas y que a unos se les vacune con una o con otra porque todas las vacunas están hechas contra el mismo fragmento del virus que es el que utiliza la proteína de superficie, la proteína S para entrar en la célula. Todas las vacunas están diseñadas para bloquear esa entrada, da lo mismo utilizar la de Pfizer, AstraZeneca, la de Moderna o las que vayan saliendo” explica el profesor Vicente Larraga.

LAS VACUNAS SON NECESARIAS PARA INMUNIZAR A LA POBLACIÓN

Uno de cada diez españoles se ha infectado o está infectado por el coronavirus, esto significa según el investigador del CSIC que “si no nos vacunamos vamos a tardar por lo menos 6 años en salir de la situación en la que nos encontramos porque no conseguimos nada más que el 10 por ciento de la población se inmunice durante un año”.

¿Varía mucho el coste de producción de una vacuna a otra y eso influye en su efectividad y comercialización? “En el mundo occidental va a pesar poco, aunque no es lo mismo la vacuna de AstraZeneca que cuesta 5 euros a la de Moderna que cuesta 33 euros, una diferencia muy importante. En el mundo occidental con los gobiernos presionados por las sociedades que están muy asustadas se va a gastar lo que haga falta, pero muchos países no tienen ese dinero y eso va a influir. Luego están los elementos de estrategia política, por ejemplo China está ofreciendo a países amigos de África sus vacunas de manera gratuita. Es un proceso muy complejo más de lo que parece a primera vista”