Inocencio Arias, en 'El Cascabel': "Zapatero está blanqueando un régimen con muchas muertes a sus espaldas"

El diplomático Inocencio Arias ha valorado en 'El Cascabel' la actuación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con respecto a Venezuela: "Estoy de acuerdo con Guaidó en que Zapatero está blanqueando un régimen que tiene a sus espaldas muchas muertes y muchas violaciones de derechos humanos como ha dicho la ONU".

"Es penoso que Zapatero apoye el régimen de Maduro, pero no creo que sea por dinero ni por Pedro Sánchez"

Chencho Arias ha analizado los motivos detrás de este comportamiento y señala creer que se trata de "una mezcla de dos cosas. Tiene una obsesión con ser el único que está haciendo esto, y luego le ha dado por la mediación porque quiere aparecer en la prensa. Está haciendo un papel bastante lamentable con Venezuela. Es una sandez que diga que el hambre y la escasez que hay en Venezuela sea por culpa de un bloqueo de EE.UU. El régimen no funciona, no es capaz de producir riqueza, es autocrático y prácticamente dictatorial. Maduro se mantiene porque tiene las Fuerzas Armadas de su lado, la policía cubana es muy eficaz y por la enorme división de la oposición. Es penoso que Zapatero apoye esto, pero no creo que sea por dinero ni creo que Pedro Sánchez esté detrás de él, aunque no recibiera a Guaidó cuando vino".

Con respecto a cómo pasa Zapatero de ser mediador a supuesto observador internacional que da opiniones a favor de Maduro, Chencho Arias ha afirmado que “Zapatero quiere empezar a hablar con la oposición y apuntarse la gloria de que intervino en la normalización de Venezuela. La oposición que sabe que Zapatero está vendido al régimen poco presentable de Maduro, nunca lo aceptaría". Además, también ha asegurado que "Podemos está encantado con Maduro igual que lo estaba con Chávez. Las frases que dijeron los líderes de podemos sobre Chávez dan vergüenza a cualquier demócrata. El Gobierno de Sánchez apunta maneras”.