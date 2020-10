Ignacio Camacho: "Sánchez no podría sostener a un vicepresidente imputado por fraude a la Justicia"

El periodista Ignacio Camacho ha analizado con todo lujo de detalles en 'El Cascabel' de TRECE la noticia de que el juez ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina: "Una cosa es el relato de hechos que hace el juez instructor, que es absolutamente demoledor, y que teniendo el señor Iglesias todo el derecho a la presunción de inocencia penal, el relato de hechos anula completamente la presunción de inocencia ética", ha señalado Camacho. "Una cosa es esto y la otra la calificación penal que primero tienen que hacer un informe del fiscal y después la propia sala".

El periodista ha revelado en TRECE que tiene "serias sospechas de que la Fiscalía, uno de cuyos miembros ha estado implicado en esa operación de fraude a la Justicia, si la Fiscalía le ha investigado y de momento no ha ocurrido nada ni se ha tomado ninguna medida, a mí me parece que el brazo ejecutivo en el que Sánchez ha convertido la Fiscalía General del Estado se va a dejar notar cuando llegue el momento de informar al Supremo. Esto no quiere decir que la sala penal cuyo tribunal habrá que ver quién lo compone, aunque la presida el juez Marchena, tenga su propio criterio. Si ese criterio es de investigación/imputación de Iglesias, Sánchez no puede sostener a un vicepresidente imputado por fraude a la Justicia, intento de engañar al Poder Judicial, por revelación de secretos, destrucción de archivos con agravante de género en un Gobierno que, de cada 3 palabras que dice, una es progresista y feminista".

Ignacio Camacho lo tiene claro: "Hoy ha sido un acto de justicia poética", ha afirmado. "El estallido de la noticia le ha reventado a Sánchez todo el montaje de cursilería y autobombo que había preparado para vender la ayuda europea, la resiliencia, la modernización de España, la transición digital… Le han arruinado el pasodoble de Mr. Marshall que le habían preparado los publicistas de Moncloa y le han barrido de los titulares de prensa esta mañana".

El periodista de ABC ha añadido, además, que "Sánchez ha quedado sepultado hoy por el huracán Dina y en el fondo esto es un retrato, una metáfora, de lo que es este Gobierno de coalición: una espuma retórica, propagandística con mucha parafernalia y por debajo unas cloacas cutres de teléfonos robados, intentos de engañar a la Justicia, amantes despechadas, espionaje de baja estofa y represalias a los disidentes en la más pura estela autoritaria. Estos son los socios que ha elegido Sánchez para su gobierno", ha concluido.