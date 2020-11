Ignacio Camacho avisa de las cláusulas del pacto entre el PSOE y Bildu: “Quedan cosas desagradables por ver"

"Se trata de otra filigrana más del presidente”, ha asegurado Ignacio Camacho en una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE sobre el polémico acuerdo entre PSOE y Bildu. “Sánchez manda una carta para justificar el pacto con Bildu, pero no lo menciona. Sugiere que no ha existido, habla de falsedades inventadas y lo más cínico, que se refiere al terrorismo como un asunto del pasado que ya no está entre los problemas de los españoles entre los que, por lo visto, debe estar la lucha retroactiva contra Franco que se trae el Gobierno”.

El columnista ha añadido que “el resto de la carta es farfolla, pero del asunto que motiva la carta no dice nada. Sánchez en el fondo sabe que el ruido ha hecho efecto entre los suyos y ha cometido un error aunque no esté dispuesto a aceptarlo. Cuando te tienes que explicar, es que no te han entendido. Si dices que te vas a explicar, y no te explicas, es porque no tiene explicación satisfactoria que dar. Quien reciba esta carta dirá que no entiende nada. Ha habido un pacto con Bildu”.