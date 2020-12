Ignacio Camacho analiza en 'El Cascabel' la reforma del Gobierno del delito de sedición

El periodista Ignacio Camacho ha valorado en 'El Cascabel' la reforma del delito de sedición que el Gobierno está planeando y que no ha sido pedida por Europa, desmintiendo así las palabras de Pedro Sánchez que señalaban lo contrario. En este sentido, Camacho ha afirmado que "es otra mentira, yo creo que esto ya es de rutina, porque si hay algo que Europa hace constantemente es ponerlo todo por escrito y es tan fácil como ir al portavoz a preguntar y que nos diga que no hay nada".

En este sentido, el periodista aclara que, en realidad, "lo que ha podido haber son charlas de pasillo a partir del rechazo de la euro orden de Puidgemont y de otros independentistas fugados por los Tribunales de Alemania y de Bélgica, pero no ha salido de ninguna institución europea ninguna resolución ni ninguna petición o recomendación diciendo que España debe reformar el delito de sedición en el código penal, entre otras cosas, porque no puede salir, porque Europa no tiene competencia para inmiscuirse en el ordenamiento jurídico de los estados miembros a menos que choque contra los derechos humanos o contra los principios fundamentales del tratado europeo. Esto es una contrapartida al acuerdo de Presupuestos y creo que puede ser incluso un compromiso de investidura del presidente".