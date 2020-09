El hermano de Víctor Laínez, en ‘El Cascabel’: “Solo queríamos justicia, nada de venganza”

Javier Laínez, hermano de Víctor Laínez, asesinado en diciembre de 2017 por Rodrigo Lanza, habla en 'El Cascabel' de TRECE sobre la candena a 20 años de prisión y de la repetición del juicio: "No estaremos nunca contentos, mi hermano no va a volver nunca. Pero estamos un poco más satisfechos, este asesino mató a mi hermano por la espalda sin oportunidad de defensa y ahora va a pagar lo que tiene que pagar".

"No veo a un jurado popular cualificado para un caso como este. No sé qué paso en el anterior juicio. Hemos cambiado de abogados para este, y ha sido de otra manera. Solo queríamos justicia, no queremos venganza, mi hermanito estaba tranquilamente tomando una cerveza, y este individuo lo mató sin motivo aparente. Por muchos 20 años que le metan de cárcel, la losa que tenemos nosotros nunca la superaremos", ha afirmado con dolor en sus palabras Javier Laínez.