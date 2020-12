Gerente del Hospital Isabel Zendal: "Venimos con el espíritu de IFEMA para ayudar al resto de hospitales"

Fernando Prados, gerente del hospital de pandemias Isabel Zendal, ha explicado en ‘El Cascabel’ el funcionamiento del primer hospital de emergencias de uso permanente de estas dimensiones, cuyo objetivo principal será descongestionar al resto de los centros de la región para que retomen su actividad habitual no covid.

“Nos hemos propuesto colaborar con el sistema sanitario madrileño. Vimos en la primera ola y pusimos en marcha IFEMA porque se saturaban los hospitales, no es solo que no se puedan atender a los pacientes, es que se modifican los circuitos, las formas de trabajar… Esa saturación hace que todo sea mucho más complicado, no hay recursos y no se da la calidad asistencial que necesita el paciente”, ha asegurado el gerente Prados.

“Con IFEMA conseguimos hacer que todo el excedente de pacientes fuera tratado con la misma calidad y que pudieran trabajar esos hospitales con el mismo nivel de calidad. Es lo que pretendemos con el Hospital de emergencias Isabel Zendal. Que cuando haya un alto número de pacientes, sean tratados con los mismos sistemas, los mismos profesionales, medios y procedimientos que en otros hospitales”.

Fernando Prados explica que “la Comunidad de Madrid siempre ha atendido pacientes de otras comunidades autónomas. Madrid está abierto a colaborar y ayudar al resto de España. Se ha construido con la filosofía de poder adaptarse a las necesidades del sistema”.