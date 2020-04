Gay de Liébana en TRECE: "Prefiero que España esté bajo la tutela de Europa que no más cerca de Caracas"

El economista José María Gay de Liébana ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE el impacto económico del coronavirus en España: "Hay disparidad de criterios en Europa porque la suma de dinero que está en juego no es una cantidad precisamente pequeña. Pero mi opinión es que prefiero estar bajo la tutela de Europa que no más cerca de Caracas".

"No podemos asegurar una renta mínima. Habrá que ayudar durante meses a quien lo necesite, pero no podemos entregar dinero por entregar porque alguien lo tiene que poner, no cae del cielo". "Las consecuencias directas de esta crisis son un movimiento de desglobalización y una reindustrialización de España, al margen de otras apuestas, porque si no no habrá ninguna recuperación".