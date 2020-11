Gay de Liébana y Marc Vidal destapan la realidad de la subida de impuestos en Madrid

Para el profesor Gay de Liébana, "comparar a Madrid con las Islas Caimán me parece un poco exagerado. Hay una cuestión muy curiosa y es que en Madrid se recaudan más impuestos sobre la renta y más impuestos directos que en Cataluña. La recaudación de acuerdo con la intervención general de la Administración del Estado es superior en los impuestos directos en Madrid que, en Cataluña, algo no encaja. El único problema que deberíamos ver es el gasto público, y ahí si deberíamos ver una diferencia sustancial porque en Madrid el gasto de personal es 4.000 millones de euros menos que en Cataluña".

El divulgador y economista Marc Vidal explica que "si llamamos paraíso fiscal a Madrid, tendríamos que llamárselo a Portugal, al País Vasco, a Canarias, a Ceuta… A todos los que tienen un régimen especial o tienen alguna diferencia en cuanto a la gestión de sus impuestos. A lo que se refiere Rufián es a 'dumping' fiscal, esa fórmula por la cual hay un territorio que decide en un momento determinado exonerar algún impuesto o bajar algún impuesto mientras que otras no lo hacen, y eso no es desleal, solamente sería desleal si el resto no pudiera hacerlo, pero es que el resto de CCAA pueden hacerlo y al final que bajen o suban los impuestos no quiere decir que vayas a recaudar más o menos".