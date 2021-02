Gay de Liébana advierte al Gobierno en ‘El Cascabel’: “Las cuentas apuntan a los 6 millones de parados”

El profesor y economista, José María Gay de Liébana, analiza en 'El Cascabel' de TRECE el trabajo del Ejecutivo de Sánchez para tratar de salir de la crisis económica que cada vez se prevé más larga y dura: “A mí las cuentas me salen a más de 5 millones de parados y apuntando a los 6 millones. Estamos ante una cifra que igual es el 25% de la población activa, es una situación muy complicada que pone de manifiesto que no hay trabajo, que la economía española está extenuada, agotada y debilucha a más no poder”.