García Egea, en TRECE: "El Gobierno solo ha llegado a tiempo al 8M"

"Tres veces hemos votado sí a la prórroga del Estado de alarma porque creemos que para la cuestión sanitaria tenemos que estar al lado del Gobierno, a pesar de que no es el Gobierno que nos gustaría. En este momento, han perdido nuestra confianza y le hemos retirado el apoyo porque no han asumido las condiciones que le pedimos. No podemos basar todo el desconfinamiento en la existencia del estado de alarma".

Sobre si se han planteado votar “no” a la prórroga: "Teníamos claro que íbamos a retirarle el apoyo, así se lo dijimos en público y privado porque necesitábamos avanzar hacia un modelo que no basase el poder absoluto en una persona que ha demostrado su incapacidad. Pedíamos que las comunidades autónomas participaran porque han acertado hasta ahora en esta crisis. El Gobierno solo ha llegado a tiempo al 8M, al resto, todo tarde. Aunque a muchos nos gustaría que ocurriera un plebiscito para que el señor Sánchez dejase paso y hubiese otro Gobierno, tenemos la peor crisis sanitaria y se avecina una crisis económica gravísima. El Partido Popular tiene que estar para proteger a la gente en materia sanitaria y evitar la ruina que se nos viene encima con la gestión de este Gobierno".