García Egea, en TRECE: "Cabe preguntarse si la fiscal general ha pactado con Bárcenas para perjudicar al PP"

Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha valorado en ‘El Cascabel’ las recientes declaraciones de Bárcenas sobre el partido que dirige Pablo Casado: “Nada de lo que rodea a Bárcenas sorprende, pero me gustaría que le llamáramos con propiedad. Es un delincuente, un señor condenado y todo lo que diga debe tomarse bajo esa premisa. Hablamos de un señor que tiene derecho a mentir con tal de defenderse y esa es la credibilidad que debe merecer este señor cuando hable de mi partido que no es el suyo afortunadamente ya y de cualquier otro”.

García Egea ha asegurado que “desde el punto de vista legal cabe hacerse algunas preguntas que haremos a la fiscal general del Estado cuando comparezca en el Congreso en unas semanas. La principal es si ella ha pactado con Bárcenas para perjudicar al Partido Popular. ¿Forman parte las declaraciones del condenado Bárcenas por robar al Partido Popular de algún tipo de acuerdo con la Fiscalía cuya responsable es una exdiputado socialista y exministra de Pedro Sánchez que obviamente tendría algún tipo de interés por su pertenencia anterior a un partido que compite electoralmente con el Partido Popular y más en este momento en los que el Gobierno no se destaca por su buena gestión en la pandemia?”.

En este sentido, el diputado añade que “hay confluencia de intereses entre la declaraciones de Ábalos y las de Bárcenas. Cabe preguntarse si el señor condenado hace estas declaraciones en este instante y acto seguido el PSOE continúa dando credibilidad a ellas. Nosotros vamos a preguntar a la fiscal general del estado si el PSOE está actuando a través de ella para dar pábulo a un señor condenado y en prisión por haber robado. Toda España merece saberlo.”

García también ha asegurado que la dirección del partido no ha hablado con Rajoy en estas últimas horas y explica que “estamos pendientes de lo que ocurre en Cataluña por las personas que tienen miedo de ir a las mesas electorales”.

Para el secretario de los populares, “es evidente que esto forma parte de un planteamiento electoral del PSOE. Si Casado no hubiera ganado las primarias, hoy el Partido Popular estaría en disolución, por eso los militantes y los compromisarios le dieron la confianza a Pablo Casado para que dejara atrás todo esto y construyera el futuro del Partido Popular”.

“No merecemos pagar eternamente por que personas se hayan aprovechado por sus siglas igual que el PSOE no merece pagar eternamente por los GAL u otros casos más recientes, aunque por los ERE merecemos todavía explicaciones”, afirma García Egea. “Robaron 800 millones de euros a los parados, 16 veces lo que Bárcenas robó supuestamente del PP, con lo que el señor Ábalos debería dar 16 veces explicaciones de por qué robaron 800 millones a los parados en Andalucía. Echenique también está condenado, en el PP cuando condenan a alguien le expulsamos, pero en Podemos le hacen portavoz parlamentario. En nuestro partido preside una ejemplaridad a diferencia de otros”.

Con respecto al informe del Consejo de Estado, el diputado del PP afirma que tener “conocimiento de que existe y advierte de las graves ilegalidades que establece el mecanismo de repartos de fondos europeos. Hay que gastarlo adecuadamente donde pueda ayudar a la población” y denuncia que “el decreto establece que se puede repartir por el Gobierno de forma discrecional, es lo que pasó con los ERE en Andalucía y con los fondos europeos puede pasar lo mismo. Puede dar lugar a clientelismo. Si no entregan el informe, el Consejo de Estado quedará gravemente dañado porque cuando al Gobierno no le gusta lo que dice, lo esconde. Todo lo que toca Sánchez acaba poniéndose en cuestión”.

Sobre los rifirrafes en el Congreso como el que ha vivido en las últimas horas con Pablo Iglesias, García Egea explica que este “no quería contestar y se estaba yendo por las ramas. Por si no lo había escuchado, le saqué la tarjeta. Iglesias ha sufrido una transformación, hasta parece ser que las niñeras se las paga el partido y luego las hace alto cargo del ministerio. Es algo chocante para un comunista que dice servir al pueblo. Pablo Iglesias está enfadado con los que tiene a los lados. No merecemos un Gobierno que esté continuamente haciéndose la zancadilla porque acaban haciéndola a todos los españoles. Él no quiere dar respuesta y tuvo que salir así cerrando el micrófono”.

García Egea también ha denunciado durante su entrevista en ‘El Cascabel’ que “los autónomos se encuentran en enero con que le suben la cuota y a los asesores y altos cargos del Gobierno le suben el sueldo. Eso no debería estar pasando en un país en el que miles de hosteleros están cerrando. El martes llevamos al Congreso una propuesta para que haya ayudas directas a los hosteleros y pymes y no paguen impuestos quienes se vean obligados a cerrar. PSOE y Podemos votaron en contra de esto. ¿En qué país viven?”.