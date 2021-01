Francisco Vázquez, sobre los presos del procés: "No son presos políticos, intentaron dar un golpe de estado"

Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña, analiza en 'El Cascabel' la participación de los presos del procés en la campaña electoral catalana. El político español defiende que “el desafío a una sentencia firme del Tribunal Supremo no es de la Generalitat de Cataluña, es de la mayoría que conforma el Gobierno de coalición y los grupos parlamentarios que lo sustentan y que en su día fueron los que votaron su investidura”. Y señala que este ataque a la justicia se refleja “no solo por esta decisión si no el mismo día que ese Parlamento aprueba por mayoría un intento de control de CGPJ, de la limitación de la libertad que debe tener dentro de la división de poderes la autonomía de los jueces de España”.

El ex alcalde de La Coruña expone indignado en TRECE que “es evidente que esto va a poner claro cuál es la posición de estos presos que no son presos políticos, son unos presos condenados por un intento de golpe de estado, ellos van a poner de manifiesto el por qué de su condena y el por qué no se les debe conceder un indulto”. Y afirma que esto “responde además a algo que viene manifestándose de una forma o de otra por los acuerdos que han permitido la conformación de un nuevo gobierno y la aprobación por parte de este gobierno de toda una serie de leyes y de decisiones a lo largo de este tiempo, por tanto, no debe en ese sentido sorprendernos y tampoco se lo debemos achacar exclusivamente a la Generalitat”.

Tras el nombramiento de Iceta como responsable de la estructura territorial del estado, el ex alcalde socialista expone que “hoy se ha tomado, como parte más de este capítulo, la decisión por parte de este partido de que la raposa sea la que cuida las gallinas, con el nombramiento de Iceta, Sánchez ha nombrado a una persona que ha reflejado con nitidez y claridad su posición de que en el momento de que haya una mayoría cualificada favorable a la independencia, habría que proceder al referéndum”. Y señala que Iceta es una persona que “desde su exaltación a la diversidad lo que está es dentro de esta línea política de reforma constitucional a través de la constitución de la España plurinacional acabar con la estructura política que tenemos en España”.

Respecto a los presos de procés, la fiscalía podría recurrir el tercer grado a los presos que van a salir para hacer campaña, el ex alcalde de La Coruña manifiesta que “si el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno discrepa del Gobierno, se depura, si un alto funcionario discrepa, se le cesa, si el CGPJ tiene un criterio que no coincide con los planteamientos del Gobierno, se hace una ley en contra de los criterios de Europa y se limita”. Francisco Vázquez cree que “la Fiscalía hará un recurso y ellos habrán ganado una batalla que es la de poder vender su condición de presos políticos, de represaliados, porque resulta que en esta democracia española tenemos un escenario de represaliados, de exiliados políticos, de presos políticos… echo de menos la necesidad de que alguna manera los partidos políticos que constituyeron esta democracia se sentaran en una mesa y se pusieran de acuerdo”.

Por último, el ex alcalde socialista de La Coruña, declara preocupado que “esto es un país que yo sinceramente, no conozco, me preocupa muchísimo esta deriva que se está teniendo que no es únicamente por el mantenimiento del poder”.