Fernández-Lasquetty, en 'El Cascabel': "El PSOE quiere obligarnos a hacer socialismo fiscal a todos"

El Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha respondido en 'El Cascabel' de TRECE a las acusaciones de Íñigo Urkullu en las que imputaba a la capital del país de hacer 'dumping fiscal'. Además, Lasquetty también se ha referido a la enmienda de Podemos y ha criticado que la estrategia del PSOE sea imponer a Madrid su fiscalidad basada en altos impuestos.

Sobre las acusaciones de Urkullo, Fernández-Lasquetty considera que "es absolutamente indignante, quien sí tiene unas reglas fiscales distintas que los demás no tenemos es el País Vasco o Navarra. Ellos recaudan todos los impuestos, pueden decidir el impuesto de sociedades, el resto de comunidades autónomas no. Me parece intolerable que un dirigente nacionalista vasco venga aquí a decir que le parece mal que Madrid, en el margen que tiene, tome las decisiones que toma de bajada de impuestos. Me hace pensar que, a lo mejor, el señor Urkullu debería pensar en bajar los impuestos, se han quedado muy altos y muy por encima de los de Madrid y eso que no tenemos las mismas reglas que ellos".

En este sentido, Fernández-Lasquetty defiende que "la mejor prueba es Andalucía, desde que llegó el Gobierno del Partido Popular y acabó el régimen socialista que tenía de casi 40 años, ha cambiado su política, ha empezado a bajar impuestos, y a Andalucía le va mejor que nunca, cuadra sus cuentas y tiene un buen resultado. Estas políticas funcionan. Pero los socialistas no solo no las quieren aplicar, sino que les molesta mucho que un modelo liberal funcione bien y se vea, por eso quieren obligarnos a hacer socialismo fiscal a todos. No lo vamos a consentir que se nos obliga bajo la etiqueta de la armonización".

"El impuesto de Patrimonio es un icono para la izquierda, pero es un desastre"

El Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid cree que "toda esta historia de intentar prohibir a Madrid que baje los impuestos no se lo imponen al PSOE desde fuera, lo empieza la ministra Montero y les siguen los demás. La enmienda de Podemos conduciría a algo inconstitucional. El Impuesto de Patrimonio es radicalmente injusto, hace tributar dos veces por lo mismo, es confiscatorio y todos los países europeos lo han suprimido, mientras en España sigue existiendo. Es un desastre que no tiene ninguna utilidad, sin embargo es un icono para la izquierda, que poner impuestos a los ricos va a hacer que todos vivan mejor, pero no es verdad. Me parece que es pasarse pretender subir el impuesto de Sucesiones y Donaciones justo en el año que más personas mayores han fallecido en España".