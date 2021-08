Feller, sobre la tercera vacuna en Israel: "Hay una fuerte propaganda pero la vacuna no es obligatoria"

Néstor Feller, residente en Israel, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE tras ponerse la tercera dosis. Israel ya ha empezado a administrar tercera dosis a los mayores de 60 años, por otra parte, Alemania, Francia y Reino lo harán en septiembre a los más vulnerables.

Néstor afirma que “me puse la tercera dosis y no he notado ninguna sensación diferente después ni tan siquiera para trabajar, todo normal”. También matiza que “la vacuna obligatoria no es pero hay una fuerte propaganda e incentivación por parte del gobierno y la ciudadanía lo ha tenido en cuenta y ha ido a vacunarse, sin embargo, hay una gran fuerza en tratar que los no vacunados y se muestra escéptica les están inculcando los efectos que puede tener la variante delta”.

Explica que los argumentos para recibir una tercera dosis están siendo que “nos están mostrando estadísticamente que los efectos de la segunda dosis funcionan en relación a disminuir la fuerza con la que puede atacar el virus, también se nos habla de dejar solo entrar a restaurantes a las personas vacunadas, etc., y que entre el 60% y 70% de contagios han sido por no recibir la dosis. Y hay un gran número de personas que se han negado a ponérsela, ese es uno de los problemas”.

“Se especula también con una posible cuarta dosis y un confinamiento, estábamos bien y con la variante delta se están produciendo cantidades de casos a pesar de la poca incidencia en hospital y la tasa de mortalidad, pero hemos vuelto a usar mascarillas en lugares sagrados”.